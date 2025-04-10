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The Head

Episode XVIII

ProSieben FUNStaffel 3Folge 6vom 10.04.2025
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The Head

Folge 6: Episode XVIII

56 Min.Folge vom 10.04.2025Ab 16

Rachel liegt in den Wehen - und ausgerechnet Maggie hilft ihr, das Baby zur Welt zu bringen. Doch die Frauen sind nicht die einzigen, die in der Forschungsstation zurückgeblieben sind. Eine weitere Person ist vor Ort - und sie gibt erst auf, wenn ihr Auftrag erfüllt ist.

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