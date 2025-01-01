The IT Crowd
Folge 3: Roy, der Mistkerl
25 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 6
Roy hat ein Date und gibt wirklich alles, um bei der Frau zu landen. Dabei kassiert er eine herbe Abfuhr. Dummerweise arbeitet die Dame an der Rezeption seiner Firma und erzählt allen Kollegen von dem peinlichen Date. Und auch Jen hat nicht gerade Glück in der Liebe.
Alle Staffeln im Überblick
The IT Crowd
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:GB, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: FremantleMedia Limited