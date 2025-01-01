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The IT Crowd

Roy, der Mistkerl

ProSieben FUNStaffel 1Folge 3vom 01.01.2025
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The IT Crowd

Folge 3: Roy, der Mistkerl

25 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 6

Roy hat ein Date und gibt wirklich alles, um bei der Frau zu landen. Dabei kassiert er eine herbe Abfuhr. Dummerweise arbeitet die Dame an der Rezeption seiner Firma und erzählt allen Kollegen von dem peinlichen Date. Und auch Jen hat nicht gerade Glück in der Liebe.

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