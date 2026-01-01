The Last Captains - Leben für den Fischfang
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
The Last Captains - Leben für den Fischfang
Die Kameras begleiten das Leben einer unverwüstlichen Gemeinschaft von Fischern auf den Magdalenen-Inseln. Während sich die Umwelt verändert und der Konkurrenzkampf härter wird, riskieren Fischer wie Adam Clark, Steven Clark und William Burke alles, um Krabben, Hummer und Jakobsmuscheln zu fangen. An Land setzt Adams Schwester Nancy alle Hebel in Bewegung, um ihre Heimat vor steigenden Fluten und immer heftigeren Stürmen zu schützen.
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Sphere Abacus Ltd.