The Late Show with Stephen Colbert
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
The Late Show with Stephen Colbert
Mithilfe bissigen Humors rechnet Moderator und Komiker Stephen Colbert in seiner Late Show mit dem politischen Betrieb in den USA ab. Dazu gibt es prominente Gäste und Live-Musik.
Genre:Talk, Comedy
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2021, Season 2023-2024: CBS International Television & © Season 2023: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2015 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./John Paul Filo & © Season 2020-2021: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2017 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Filo, John Paul & © Season 2020-2021: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2015 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved. & © Season 2020: CBS Broadcast International
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