ProSiebenStaffel 4Folge 2vom 23.02.2021
125 Min.Folge vom 23.02.2021Ab 6

Er wurde bereits unter dem Astronauten und dem Kudu vermutet - jetzt betritt er zum ersten Mal die große #MaskedSinger-Bühne: Hip-Hop-Urgestein, Wort-Akrobat und Beat-Experte Smudo verstärkt heute das Rateteam als Gast in der zweiten Ausgabe von "The Masked Singer". Kann der Sänger der Fantastischen Vier im Rateteam mit Ruth Moschner und Rea Garvey neue Impulse setzen und mehr Licht in Deutschlands größtes TV-Rätsel bringen?

