Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Masked Singer

Folge 4

ProSiebenStaffel 4Folge 4vom 09.03.2021
Folge 4

Folge 4Jetzt kostenlos streamen

The Masked Singer

Folge 4: Folge 4

131 Min.Folge vom 09.03.2021Ab 6

Wer tanzt als DINOSAURIER über die Bühne? Wer steckt unter dem frechen KÜKEN? Wer singt majestätisch als LEOPARD? Wer verwirrt als FLAMINGO? Wer zeigt seine Stimmgewalt unter der SCHILDKRÖTE? Wer überrascht als MONSTRONAUT? Wer lässt als STIER seine Muskeln spielen? Heute unterstützt Model und Moderatorin Lena Gercke das Rateteam Ruth Moschner und Rea Garvey.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

The Masked Singer
ProSieben
The Masked Singer

The Masked Singer

Alle 9 Staffeln und Folgen