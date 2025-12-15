Die geschenkte PutzfrauJetzt kostenlos streamen
The Middle
Folge 11: Die geschenkte Putzfrau
21 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Frankie gewinnt bei einem Preisausschreiben für einen Monat eine Gratis-Putzfrau. Die ersten Haushaltshilfen sind mit dem verwahrlosten Haus jedoch schnell überfordert und geben auf. Währenddessen macht sich Mike Sorgen um seinen Vater, der wie ein Messie haust und unzählige Dinge bunkert. Daher sucht er für ihn ein hübsches Pflegeheim, doch da hat er die Rechnung ohne seinen Vater gemacht.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen