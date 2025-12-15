Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Middle

ProSiebenStaffel 8Folge 11vom 15.12.2025
Folge 11: Die geschenkte Putzfrau

21 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6

Frankie gewinnt bei einem Preisausschreiben für einen Monat eine Gratis-Putzfrau. Die ersten Haushaltshilfen sind mit dem verwahrlosten Haus jedoch schnell überfordert und geben auf. Währenddessen macht sich Mike Sorgen um seinen Vater, der wie ein Messie haust und unzählige Dinge bunkert. Daher sucht er für ihn ein hübsches Pflegeheim, doch da hat er die Rechnung ohne seinen Vater gemacht.

