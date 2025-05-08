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The New Global Game - Die digitale Globalisierung

The New Global Game - Die digitale Globalisierung

ORF1Staffel 1Folge 1vom 08.05.2025
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The New Global Game - Die digitale Globalisierung

Folge 1: The New Global Game - Die digitale Globalisierung

45 Min.Folge vom 08.05.2025

Die Welt befindet sich im rasanten Wandel. Krisen, Kampf um Rohstoffe, Klimawandel und Digitalisierung verändern die globalisierte Wirtschaft. Kersten Schüßler begibt sich auf Spurensuche in verschiedenen Weltregionen: USA als digitale Weltmacht, China als der globale Rivale, Taiwan zwischen den Giganten, Kongo im Fluch seiner Rohstoffe und Indien als Aufsteiger. Eine neue Weltordnung im New Global Game – und wer nicht mitspielt, verliert. Bildquelle: ORF/Spiegel TV/ZDF/Ulf Behrens Regie: Kersten Schüßler Drehbuch: Kersten Schüßler Kamera: Ulf Behrens, Peter Kreysler, Jackson Ndoole

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