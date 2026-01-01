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The Outlaws

Episode 1

ProSieben FUNStaffel 1Folge 1vom 01.01.2026
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The Outlaws

Folge 1: Episode 1

59 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Die Abiturientin Rani wird bei einem Ladendiebstahl erwischt und dafür zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Auf einer Baustelle muss sie mit einigen anderen Kleinverbrechern ein altes Haus renovieren. Dabei lernt sie Christian kennen und beobachtet, wie der junge Mann von einem gefährlichen Verbrecher bedroht wird. Rani entscheidet sich daraufhin dafür, ihrem neuen Freund zu helfen.

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