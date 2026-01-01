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The Outlaws

Episode 6

ProSieben FUNStaffel 1Folge 6vom 01.01.2026
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The Outlaws

Folge 6: Episode 6

59 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Die Polizei ist weiterhin auf der Suche nach Christian - und Rani trommelt die Sozialdienst-Gruppe zusammen, um ihrem Freund zu helfen. Gemeinsam hecken die Kleinganoven einen Plan aus, um den verschollenen Christian zu finden. Doch die Zeit drängt, denn auch Malaki ist ihm auf den Fersen. Auf einer Baustelle kommt es schließlich zum großen Showdown, und die Gruppe muss enger zusammenwachsen als je zuvor.

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