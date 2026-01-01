The Outlaws
Folge 6: Episode 6
59 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Die Polizei ist weiterhin auf der Suche nach Christian - und Rani trommelt die Sozialdienst-Gruppe zusammen, um ihrem Freund zu helfen. Gemeinsam hecken die Kleinganoven einen Plan aus, um den verschollenen Christian zu finden. Doch die Zeit drängt, denn auch Malaki ist ihm auf den Fersen. Auf einer Baustelle kommt es schließlich zum großen Showdown, und die Gruppe muss enger zusammenwachsen als je zuvor.
Alle Staffeln im Überblick
The Outlaws
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Comedy
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: BBC Studios Germany GmbH