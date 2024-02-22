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The Outlaws

Episode 6

ProSieben FUNStaffel 2Folge 6vom 22.02.2024
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The Outlaws

Folge 6: Episode 6

59 Min.Folge vom 22.02.2024Ab 12

Die Eröffnung des neuen Gemeindezentrums rückt immer näher, doch die Ganovengruppe muss sich vorher noch um ein großes Problem kümmern: "Den Dean". Ben und Rani versuchen, einen Deal mit dem Kartellboss und einem weiteren Kriminellen einzufädeln - zumindest behaupten sie das. Frank schlüpft in die Rolle eines amerikanischen Drogendealers, der "Dem Dean" ein lukratives Geschäft anbietet.

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