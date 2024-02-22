The Outlaws
Folge 6: Episode 6
59 Min.Folge vom 22.02.2024Ab 12
Die Eröffnung des neuen Gemeindezentrums rückt immer näher, doch die Ganovengruppe muss sich vorher noch um ein großes Problem kümmern: "Den Dean". Ben und Rani versuchen, einen Deal mit dem Kartellboss und einem weiteren Kriminellen einzufädeln - zumindest behaupten sie das. Frank schlüpft in die Rolle eines amerikanischen Drogendealers, der "Dem Dean" ein lukratives Geschäft anbietet.
Alle Staffeln im Überblick
The Outlaws
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Comedy
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: BBC Studios Germany GmbH