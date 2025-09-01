The Promised Neverland
Folge 11: 140146
22 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12
Ray ist als Nächster an der Reihe, Grace Field House zu verlassen. Obwohl sein Schicksal besiegelt scheint, arbeiten Emma und er weiterhin an ihrem Fluchtplan: Sie wollen ihr Vorhaben am Tag von Rays Abreise in die Tat umsetzen.
Alle Staffeln im Überblick
The Promised Neverland
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Thriller, Abenteuer
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Peppermint anime GmbH