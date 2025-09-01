The Promised Neverland
Folge 7: 011145
22 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12
Ihren Fluchtplan vor Augen bekommen Emma und ihre Geschwister ein verlockendes Angebot von Schwester Krone. Sollen die Kinder wirklich mit einer Angestellten des Hauses zusammenarbeiten, um aus Grace Field House zu fliehen?
Alle Staffeln im Überblick
The Promised Neverland
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Thriller, Abenteuer
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Peppermint anime GmbH