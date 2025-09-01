The Promised Neverland
Folge 8: 021145
22 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12
Kaum haben sich die Kinder mit dem Gedanken angefreundet, gemeinsam mit Schwester Krone ihre Flucht aus Grace Field House zu planen, ist diese plötzlich verschwunden. Norman und Emma nehmen unterdessen die Mauern des Waisenhauses unter die Lupe.
Alle Staffeln im Überblick
The Promised Neverland
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Thriller, Abenteuer
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Peppermint anime GmbH