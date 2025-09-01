The Promised Neverland
Folge 9: 031145
22 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12
Die nächste Auslieferung eines Kindes steht bevor und langsam macht sich Panik unter den Geschwistern breit. Emmas Verletzung scheint ihre Flucht zusätzlich zu erschweren. Können die Kinder sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen?
Alle Staffeln im Überblick
The Promised Neverland
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Thriller, Abenteuer
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Peppermint anime GmbH