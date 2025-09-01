The Promised Neverland
Folge 1: Folge 1
23 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12
Nachdem Emma und Ray herausgefunden haben, zu welchem Zweck sie im Grace Field House untergebracht sind, haben sie nur noch ein Ziel: die Flucht aus dem vermeintlichen Waisenhaus. Gemeinsam mit weiteren Kindern begeben sie sich auf die Flucht in den umliegenden Wald. Ray entschuldigt sich indes bei Emma, weil er anfangs skeptisch war und somit schuld an ihren Verletzungen ist. Zeit zum Hadern bleibt aber nicht. Die Monster haben bereits ihre Fährte aufgenommen.
Alle Staffeln im Überblick
The Promised Neverland
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Abenteuer, Thriller
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Peppermint anime GmbH