The Promised Neverland
Folge 10: Folge 10
23 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12
Ausgerechnet ein Monster hat den Schlüssel zu Normans Heilung. Um auch ihre Freunde zu retten, müssen die Kinder zurück in das Grace Field House. Mujika und Sonju helfen ihnen bei ihrem Plan. Doch scheinbar gibt es einen Verräter, der das Vorhaben der Kinder bei den Farmbetreibern kundtut.
Alle Staffeln im Überblick
The Promised Neverland
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Abenteuer, Thriller
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Peppermint anime GmbH