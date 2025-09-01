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The Promised Neverland

Folge 10

ProSieben FUNStaffel 2Folge 10vom 01.09.2025
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The Promised Neverland

Folge 10: Folge 10

23 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12

Ausgerechnet ein Monster hat den Schlüssel zu Normans Heilung. Um auch ihre Freunde zu retten, müssen die Kinder zurück in das Grace Field House. Mujika und Sonju helfen ihnen bei ihrem Plan. Doch scheinbar gibt es einen Verräter, der das Vorhaben der Kinder bei den Farmbetreibern kundtut.

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