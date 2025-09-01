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The Promised Neverland

Folge 2

ProSieben FUNStaffel 2Folge 2vom 01.09.2025
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The Promised Neverland

Folge 2: Folge 2

23 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12

Ray, Emma und die anderen Kinder werden von zwei maskierten Gestalten vor ihren Verfolgern gerettet. Sie sind Monster, allerdings wollen sie den Kindern nichts antun. Sie haben aus religiösen Gründen beschlossen, keine Menschen zu essen und stellen keine Gefahr dar. Damit sind sie die Außenseiter in der Welt der Monster. Ihr Retter klärt Ray und Emma über die Geschehnisse der letzten Jahrhunderte auf. Er berichtet ihnen, wie es zur Feindschaft zwischen Menschen und Monstern kam.

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