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The Promised Neverland

Folge 6

ProSieben FUNStaffel 2Folge 6vom 01.09.2025
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The Promised Neverland

Folge 6: Folge 6

23 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12

Als sie in der Stadt Vorräte besorgen wollen, werden die Kinder von den Monstern entdeckt und gejagt. Auf der Flucht treffen sie zu ihrer großen Überraschung auf ihren Freund Norman. Die Freude darüber ist riesig. In ihrem neuen Unterschlupf klären sie sich gegenseitig über die letzten Monate auf. Norman erläutert seinen Plan von der Vernichtung aller Monster, um endlich wieder frei zu sein. Doch Ray und Emma sind skeptisch.

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