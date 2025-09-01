The Promised Neverland
Folge 8: Folge 8
23 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 16
Norman blickt auf seine Zeit als Versuchskaninchen für die Monster zurück und auf seine Flucht aus deren Einrichtung. Er hustet Blut und weiß tief im Inneren, dass er sterben wird. Vorher will er aber sein Ziel erreichen: eine sichere Welt für die Kinder schaffen. Emma ahnt derweil, dass Norman etwas verschweigt.
Alle Staffeln im Überblick
The Promised Neverland
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Abenteuer, Thriller
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Peppermint anime GmbH