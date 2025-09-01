Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
The Promised Neverland

Folge 8

ProSieben FUNStaffel 2Folge 8vom 01.09.2025
Joyn+
Folge 8

Folge 8Jetzt ohne Werbung streamen

The Promised Neverland

Folge 8: Folge 8

23 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 16

Norman blickt auf seine Zeit als Versuchskaninchen für die Monster zurück und auf seine Flucht aus deren Einrichtung. Er hustet Blut und weiß tief im Inneren, dass er sterben wird. Vorher will er aber sein Ziel erreichen: eine sichere Welt für die Kinder schaffen. Emma ahnt derweil, dass Norman etwas verschweigt.

Alle Staffeln im Überblick

The Promised Neverland
ProSieben FUN
The Promised Neverland

The Promised Neverland

Alle 2 Staffeln und Folgen