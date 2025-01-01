The Rising of the Shield Hero
Der 20-jährige Student Naofumi Iwatani, ein einfacher Otaku, landet nach dem Lesen der "Chronik der vier heiligen Waffen" auf wundersame Weise in der fremden Welt Melromarc. Dort wird er zum "Helden des Schildes" ernannt, um gemeinsam mit drei anderen Auserwählten das Reich vor unaufhaltsamen Monsterwellen zu schützen. Doch Verrat und Misstrauen lassen ihn bald allein kämpfen ...
Genre:Anime
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
