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The Serpent Queen

Médici-Schlampe

SAT.1 emotionsFolge 1vom 01.05.2025
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The Serpent Queen

Folge 1: Médici-Schlampe

47 Min.Folge vom 01.05.2025Ab 12

Königin Katharina erzählt einer Bediensteten von ihren schweren Anfangsjahren: Als Waisenkind stammte sie aus dem wohlhabenden Hause der Medici, einer Familie, die in Europa zu den meistgehassten zählte. Man machte sie für die Kriegsniederlage und die damit verbundene Hungersnot verantwortlich. Um ihre Stellung zu wahren, beschloss ihr Onkel, Papst Clemens VII., sie in das französische Königshaus einzuheiraten. Doch der Beginn ihres neuen Lebens war alles andere als einfach ...

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