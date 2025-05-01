The Serpent Queen
Folge 2: Lieber Krieg als Bett
51 Min.Folge vom 01.05.2025Ab 16
Katharina erinnert sich daran, dass sich ihre Situation am französischen Hofe weiter verschlechterte, als ihr Vormund, Papst Clemens VII., verstarb und ein Teil ihrer Mitgift immer noch beglichen werden musste. Obendrein befand sie sich in einer schwierigen Ménage-à-trois: Diana vergnügte sich ohne Rücksicht mit Katharinas Ehemann, während diese mit Mühen versuchte, endlich schwanger zu werden ...
Alle Staffeln im Überblick
The Serpent Queen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: LionsGate International (UK) Limited