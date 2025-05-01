The Serpent Queen
Folge 3: Der Preis
53 Min.Folge vom 01.05.2025Ab 16
Da die Medicis in Italien in Ungnade gefallen sind und Heinrich während seines Kriegszuges ein uneheliches Kind zeugte, stand Katharina unter enormen Druck, endlich einen Nachfolger zu gebären - insbesondere als Stimmen laut wurden, die Ehe wegen der Kinderlosigkeit zu scheiden. Um ihre eigene Stellung zu wahren, unterzog sie sich nicht nur sämtlichen medizinischen Prozeduren, sondern nahm auch Ruggieris Hilfe in Anspruch - und das zu einem hohen Preis.
Alle Staffeln im Überblick
The Serpent Queen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: LionsGate International (UK) Limited