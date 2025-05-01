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The Serpent Queen

Das letzte Turnier

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 6vom 01.05.2025
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The Serpent Queen

Folge 6: Das letzte Turnier

52 Min.Folge vom 01.05.2025Ab 16

Katharina fährt mit ihren Erzählungen fort: Um ihre Macht am französischen Hof auszubauen, schmiedeten Herzog Franz I. von Guise und Kardinal Karl von Lothringen den Plan, ihre Nichte Maria Stuart mit Kronprinz Franz zu verheiraten. Eine wertvolle Unterstützerin fanden sie in Diana, der sie eine finanzielle Entschädigung versprachen. Katharinas Versuche, dies zu verhindern, scheiterten an der Mätresse des Königs, woraufhin sie sich an Ruggieri wandte - mit Konsequenzen.

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