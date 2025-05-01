The Serpent Queen
Folge 8: Zur Königin gekrönt
54 Min.Folge vom 01.05.2025Ab 16
Die Entführung von König Franz II. läuft schief. Doch mit ihrem scharfsinnigen Verstand spinnt Katharina einen neuen Plan, um die Kontrolle über das Land zurückzuerlangen. Unterstützt wird sie dabei von Rahima, die nach den vielen Lektionen, die sie von Katharina gelernt hat, nun selbst bereit ist, einen entscheidenden Schritt zu gehen. Im Austausch für einen letzten, raffinierten Coup, der den Hof von Maria Stuart befreien soll, verlangt sie Besitz und einen Titel.
Alle Staffeln im Überblick
The Serpent Queen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: LionsGate International (UK) Limited