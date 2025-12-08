The Serpent Queen
Folge 8: Allerheiligen
67 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 16
Katharina schmiedet einen perfiden Plan: Ihre Tochter Margot soll den protestantisch gesinnten Heinrich IV. heiraten, um die Häuser Valois und Bourbonen - und zugleich Katholiken und Protestanten - zu einen. Zustimmung erhält sie von Schwester Edith, die im Gegenzug die Regentschaft Frankreichs beansprucht. Doch Katharina handelt nie ohne Hintergedanken - und ihr Tun stürzt das Reich in Chaos, Blutvergießen und Verwüstung.
Alle Staffeln im Überblick
The Serpent Queen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: LionsGate International (UK) Limited