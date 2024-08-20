Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
The Spanish Princess

Eine höfliche Entführung

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 6vom 20.08.2024
Joyn+
Eine höfliche Entführung

Eine höfliche EntführungJetzt ohne Werbung streamen

The Spanish Princess

Folge 6: Eine höfliche Entführung

54 Min.Folge vom 20.08.2024Ab 12

Katharina ereilt die furchtbare Nachricht, dass ihre Mutter verstorben ist. Außerdem stellt Katharina fest, dass ihr Schicksal plötzlich von ihrer zweiten Schwester Joanna abhängt, die zur Königin von Kastilien gekrönt wurde.

Alle Staffeln im Überblick

The Spanish Princess
SAT.1 emotions
The Spanish Princess

The Spanish Princess

Alle 2 Staffeln und Folgen