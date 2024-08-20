Eine höfliche EntführungJetzt ohne Werbung streamen
The Spanish Princess
Folge 6: Eine höfliche Entführung
54 Min.Folge vom 20.08.2024Ab 12
Katharina ereilt die furchtbare Nachricht, dass ihre Mutter verstorben ist. Außerdem stellt Katharina fest, dass ihr Schicksal plötzlich von ihrer zweiten Schwester Joanna abhängt, die zur Königin von Kastilien gekrönt wurde.
Alle Staffeln im Überblick
The Spanish Princess
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: LionsGate International (UK) Limited