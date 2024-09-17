The Spanish Princess
Folge 7: Glaube
58 Min.Folge vom 17.09.2024Ab 16
Harry vergrault sich mit seiner Paranoia seine Verbündeten. Katharina muss handeln, sonst geschieht eine Katastrophe. In London setzt sich unterdessen eine neuartige Religion durch und sorgt für Redebedarf am königlichen Hof.
Alle Staffeln im Überblick
The Spanish Princess
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Romanze
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: LionsGate International (UK) Limited