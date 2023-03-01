Zum Inhalt springenBarrierefrei
The sweet Taste

Süße Grüße aus aller Welt

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 01.03.2023
Süße Grüße aus aller Welt

Süße Grüße aus aller Welt Jetzt kostenlos streamen

The sweet Taste

Folge 2: Süße Grüße aus aller Welt

140 Min.Folge vom 01.03.2023Ab 12

Koch und TV-Moderator Roland Trettl begleitet die Hobby- und Profiköch:innen durch drei kulinarische Runden. Unter dem Motto "Süße Grüße aus aller Welt" startet das Teamkochen mit aromatischen Köstlichkeiten aus aller Herren Länder. Außerdem dürfen die Kandidat:innen im Solokochen aus Ziegenfrischkäse, Parmesan und Burrata einen süßen Löffel zaubern. Im Entscheidungskochen gilt es schließlich, ein typisch österreichisches Dessert zu servieren, das die Jury vollends überzeugt.

