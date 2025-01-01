The Taste
In diesem Kochwettbewerb zählt nur der Probierlöffel. Denn die Jury aus Spitzenköch*innen muss die Gerichte der Kandidat*innen blind bewerten.
"The Taste" - Das erwartet dich in der Show
"The Taste" ist die Essenz aller TV-Kochshows. Nur hier ist Spitzenküche so komprimiert, dass sie auf einen Löffel passt. Das Konzept der Show ist einzigartig: die Gerichte, mit denen die teilnehmenden Köch:innen in den Wettbewerb gehen, richten sie nicht auf Tellern, sondern auf Probierlöffeln an. Diese sollten möglichst kunstvoll aussehen, aber vor allem herausragend schmecken. Ob das gelungen ist, beurteilt die "The Taste"-Jury.
In der ersten Folge kochen sich die Teilnehmenden in die Teams der Juroren. Auf dem weiteren Weg bis ins Finale stehen die Profi-Köche als Coaches mit Rat und Tat zur Seite.
Die Talente kochen sich Folge für Folge durch spannende Koch-Herausforderungen. In jeder Episode gibt es drei Runden. Die anspruchsvollen Challenges stellen bekannte Gäst:innen, die in die Show kommen. Sie bringen das Thema und besondere Zutaten mit. Der Stargast entscheidet nach erfolgreich abgeschlossener Aufgabe schließlich, ob der Koch oder die Köchin weiterkommt. Wer nicht überzeugen kann, scheidet aus der Show aus.
Eine Sonderregelung gibt es: Jeder Coach hat einmal im
Verlauf der Staffel die Möglichkeit, ein Veto einzulegen. Das heißt: Er oder
sie kann eine:n ausgeschiedene:n Teilnehmer:in retten und in sein oder ihr Team
holen.
Im Finale erwartet die beste Nachwuchsköchin oder den besten
Nachwuchskoch eine Siegprämie von 50.000 Euro, ein Pokal und die Möglichkeit,
ein eigenes Kochbuch zu veröffentlichen. Schon so manche Gastronomie-Karriere
startete nach der Show.
Sendetermine und Folgenübersicht: So siehst du "The Taste" im TV und online im Stream als Wiederholung oder live
Mach dich bereit für Staffel 14 von "The Taste". Im Herbst 2025 darfst du wieder mitfiebern. Sobald die genauen Sendetermine feststehen, erfährst du sie hier zuerst.
Auch in diesem Jahr kannst du alle Folgen nicht nur im TV,
sondern auch im Livestream auf Joyn verfolgen - und danach jederzeit in der
Mediathek auf Joyn. Mit Joyn PLUS+ hast du sogar noch einen weiteren Vorteil:
Dann kannst du die neuen Episoden bereits sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung
schauen.
Ran an die Löffel: Alle Teilnehmer:innen von 2025
Bei "The Taste" stellen sich ambitionierte Hobby-Köch:innen, Köch:innen in Ausbildung oder junge Profis den Herausforderungen der Show. Die Mischung macht die Sendung so spannend. Denn entscheidend ist neben den Kochkünsten auch, wie viel Kreativität, Durchhaltevermögen und Teamfähigkeit jemand mitbringt. Für viele der Nachwuchsprofis ist "The Taste" ein Sprungbrett für eine erfolgreiche Karriere in der Gastronomie.
Kannst du dich noch an Katja Baum erinnern, die die letzte Staffel von "The Taste" gewonnen hat? Sie hat nun ihr eigenes Kochbuch veröffentlicht. Lisa Angermann siegte im Jahr 2018. Danach eröffnete sie ein Restaurant und ist seitdem regelmäßig im Fernsehen zu sehen.
Wer wird dieses Jahr am "The Taste"-Herd sein Können unter Beweis stellen? Sobald die Teilnehmer:innen von Staffel 14 bekannt sind, erfährst du es hier.
Die Moderatorin von "The Taste": Angelina Kirsch führt durch die Sendung
Sie ist charmant, souverän und hat guten Geschmack: Seit 2020 moderiert Angelina Kirsch die Kochshow. Das Curvy-Model mit der natürlichen Ausstrahlung schafft es, den nervösen Kandidat:innen Sicherheit zu geben und die Coaches zu besänftigen. Mit ihrer positiven Art sorgt sie auch in stressigen Momenten für gute Laune in der Showküche.
Steffen Henssler und Elif Oskan sind in Staffel 14 neu dabei - das ist die Jury von "The Taste"
Der Sternekoch Frank Rosin hat "The Taste" jahrelang ein Gesicht gegeben. In der kommenden Staffel gibt er seinen Platz in der Jury ab. Mit ihm verlässt Star-Koch Alexander Kumptner die Show. Die beiden waren ein eingespieltes Team. Dafür feiern Star-Koch Steffen Henssler und die Schweizer Spitzenköchin Elif Oskan in Staffel 14 ihr Debüt als "The Taste"-Juror:innen. Gemeinsam mit den bekannten Jury-Gesichtern Alexander Herrmann und Tim Raue bilden sie das neue Quartett, das die besten Löffel des Landes zusammen mit ihren Team-Mitglieder:innen kreiert und verkosten wird.
Du kannst dich also auf eine Mischung aus langjähriger
Erfahrung, innovativer Küche und klaren Ansagen freuen! Wer überzeugt 2025 mit
Technik, Kreativität und Teamgeist? Welcher Löffel haut die Jury um? Sei dabei,
wenn die Spiele am Herd wieder beginnen!