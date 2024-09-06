Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+

ProSieben FUNStaffel 1Folge 2vom 06.09.2024
Joyn+
Waiting for the Sun

Waiting for the SunJetzt ohne Werbung streamen

Folge 2: Waiting for the Sun

57 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Nach wie vor ist der unter Gedächtnisverlust leidende Mann auf der Suche nach seiner Identität. Immerhin wird er von einem Tankwart wiedererkannt. Als er sich auf dem Tankstellengelände umschaut, entdeckt er ein Plüschtier, das er kurz zuvor gekauft hatte. In diesem ist ein Handy versteckt, das plötzlich klingelt. Die Person am Telefon fleht um Hilfe. Die Polizistin Helen beschließt indes, ihre Ermittlungen im Falle des Unbekannten fortzusetzen.