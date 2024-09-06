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The Tourist

Lasciate ogni speranza

ProSieben FUNStaffel 1Folge 3vom 06.09.2024
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The Tourist

Folge 3: Lasciate ogni speranza

59 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 16

Endlich erfährt der Unbekannte seinen wahren Namen - und das ausgerechnet von Luci. Beide verbindet eine gemeinsame Vergangenheit mit düsterem Ende. Helen ermittelt derweil weiter in dem Fall des Fremden. Gerade als sie Elloit von dem Auftragskiller Billy berichtet, greift dieser die beiden an.

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