Lasciate ogni speranzaJetzt ohne Werbung streamen
The Tourist
Folge 3: Lasciate ogni speranza
59 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 16
Endlich erfährt der Unbekannte seinen wahren Namen - und das ausgerechnet von Luci. Beide verbindet eine gemeinsame Vergangenheit mit düsterem Ende. Helen ermittelt derweil weiter in dem Fall des Fremden. Gerade als sie Elloit von dem Auftragskiller Billy berichtet, greift dieser die beiden an.
Alle Staffeln im Überblick
The Tourist
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:GB, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: ZDF Studios GmbH