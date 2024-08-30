Diese Bands klingen wie ihre Vorbilder!Jetzt kostenlos streamen
Folge 2: Diese Bands klingen wie ihre Vorbilder!
102 Min.Folge vom 30.08.2024Ab 6
Nuschelt "Der Udonaut" wie Udo Lindenberg? Können "Vier Gewinnt" so abfeiern wie "Die Fantastischen Vier"? Und kann die "The Beatles Revival Band" die Magie der Fab Four auf die Bühne bringen? In "The Tribute - Die Show der Musiklegenden" suchen Sängerin Yvonne Catterfeld, ESC-Ikone Conchita Wurst und Panikorchester-Legende Bertram Engel die beste Coverband Deutschlands. Der Siegerpreis: Ein Konzert vor bis zu 5.000 Zuschauern im RuhrCongress in Bochum.
Genre:Musik, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1