The True Story of Harry Styles
Harry Styles ist einer der markantesten Mainstream-Künstler der heutigen Zeit. Die Doku zeigt seinen Aufstieg vom Beginn als Teenie-Schwarm und Mitglied der Boyband "One Direction" bis zum gefeierten Weltstar. Mit seinen Musikvideos und stadionfüllenden Konzerten vermittelt er bei seinen Fans ein Gefühl von Zugehörigkeit und weckt somit weltweit Interesse. Robert Hearn nimmt die einzigartige Karriere des extravaganten Superstars unter die Lupe.
Genre:Dokumentation, Musik
Altersfreigabe:
0