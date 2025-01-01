The True Story of Taylor Swift
Taylor Swift bricht alle Rekorde. Ihre Welttournee ‚The Eras Tour‘ ist mit einem Umsatz über einer Milliarde Dollar die erfolgreichste aller Zeiten. Mit ihren Songs und Albums beherrscht sie Charts, Streaming-Dienste und Verleihungen der Grammy Awards. Dabei hat sie es mit Spotify, Apple und ihrem alten Plattenlabel aufnehmen müssen, um ihre Rechte durchzusetzen. Via Social Media hält sie mit ihren Fans, den "Swifties", Kontakt, den sie bei über 270 Millionen Followern auch für ihren Einfluss im amerikanischen Wahlkampf nützt.
