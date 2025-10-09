Calum Scott gibt Talenten eine zweite ChanceJetzt kostenlos streamen
The Voice: Comeback Stage by SEAT
Folge 1: Calum Scott gibt Talenten eine zweite Chance
7 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 6
In der "The Voice: Comeback Stage by SEAT" holt Calum Scott vielversprechende Talente zurück in den Wettbewerb um die beste Stimme Deutschlands. Der Weltstar hat ein ehrgeiziges Ziel: Er will als erster Comeback-Stage-Coach "The Voice of Germany" gewinnen.
Genre:Musik, Unterhaltung
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Talpa
Enthält Produktplatzierungen