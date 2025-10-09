Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 4Folge 1vom 09.10.2025
7 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 6

In der "The Voice: Comeback Stage by SEAT" holt Calum Scott vielversprechende Talente zurück in den Wettbewerb um die beste Stimme Deutschlands. Der Weltstar hat ein ehrgeiziges Ziel: Er will als erster Comeback-Stage-Coach "The Voice of Germany" gewinnen.

