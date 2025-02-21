The Voice Kids
The Voice Kids
Bei "The Voice Kids" dürfen die jüngsten Gesangstalente zeigen, was sie können! In den Blind Auditions überzeugen sie die Coaches nur mit ihrer Stimme. Wer kann nach mehreren Runden schließlich das Finale von "The Voice Kids" für sich entscheiden?
Es ist die Show, der sich kein Familienmitglied entziehen kann - und bei der neben Popcorn auch immer Taschentücher bereitliegen sollten. Denn die Stimmen der jungen Talente erweichen selbst das härteste Herz. Du wirst staunen, lachen und weinen - und manchmal passiert alles gleichzeitig. Das ist "The Voice Kids".
Talente im Alter von 7 bis 15 Jahren sind die Stars der Show: In den Blind Auditions singen die Kinder vor einer prominenten Jury – die Coaches hören dabei nur die Stimme. Wer überzeugt, wird ins jeweilige Team geholt. Zurück in Staffel 13 sind die Knockouts, bei denen die Talente in Vierer – oder Fünfergruppen gegeneinander antreten. Die Coaches entscheiden dann, wen sie mit ins Finale nehmen.
Neu in Staffel 13 ist neben dem Bühnenbild auch der sogenannte "Mute-Buzzer". Mit ihm können die Coaches ihre Konkurrent:innen während der Blind Auditions stummschalten und somit exklusiv mit dem Talent sprechen. Diese Regelung sorgt für zusätzliche Spannung und kreative Interaktionen auf der Bühne.
Durch die Sendung führen wie gewohnt Thore Schölermann und Melissa Khalaj.
Sendetermine und Sendezeiten: Verpasse keine Folge von "The Voice Kids"
Staffel 13 von “The Voice Kids” lief vom 21. Februar 2025 bis zum 18. April 2025 immer freitags um 20.15 Uhr bei Sat.1. Auf Joyn waren die Folgen bereits seit 14. Februar 2025 verfügbar. Die Sendetermine der neuen Staffel sind noch nicht bekannt. Hier erfährst du aber sofort, ab wann du eine brandneue Episode von "The Voice Kids" anschauen kannst.
Ganze Folgen und Clips von Staffel 13 im Stream auf Joyn sehen – so geht’s
Du hast eine Folge der Staffel verpasst? Du möchtest dir einen Auftritt, der dir nicht mehr aus dem Kopf geht, noch einmal anschauen? Kein Problem: Auf Joyn kannst du alle Episoden der Staffel als Wiederholung genießen - wann immer du willst, so oft du willst. Auch Clips der Sendungen bekommst du hier, teilweise exklusiv vorab.
"The Voice Kids" 2025: Diese Promis saßen in der Jury
Zwei neue Köpfe brachten in der 13. Staffel frischen Wind in die Show. Während Wincent Weiss und Stefanie Kloß durch ihre Erfahrung einen strategischen Vorteil hatten, konnten die neuen Coaches Clueso und Ayliva mit frischen, kreativen Ansätzen punkten.
Diese vier Stars nahmen auf den Stühlen Platz:
- Wincent Weiss - Titelverteidiger und Coach des Vorjahressiegers Jakob
- Stefanie Kloß - Silbermond-Frontfrau
- Clueso - Erfolgreicher Musiker und Songwriter, neu als Coach dabei
- Ayliva - Chartstürmerin und ebenfalls erstmals Teil der Jury
Wer in der 14. Staffel in der Jury sitzt, ist noch nicht bekannt. Hier erfährst du es aber zuerst!
13 Staffeln "The Voice Kids": Diese Kandidat:innen haben bisher gewonnen
Seit 2013 begeistern junge Talente bei "The Voice Kids" mit ihren Stimmen die prominenten Coaches - und das Publikum. Doch nur eine oder einer kann am Ende jeder Staffel gewinnen. Hier siehst du alle Gewinner:innen der bisherigen Staffeln in der Übersicht.
- Staffel 1 (2013): Michèle – Team Henning (Henning Wehland)
- Staffel 2 (2014): Danyiom – Team Henning
- Staffel 3 (2015): Noah-Levi – Team Lena (Lena Meyer-Landrut)
- Staffel 4 (2016): Lukas – Team Lena
- Staffel 5 (2017): Sofie – Team Nena & Larissa
- Staffel 6 (2018): Anisa – Team Mark Forster
- Staffel 7 (2019): Mimi & Josefin – Team BossHoss
- Staffel 8 (2020): Lisa-Marie – Team Sasha
- Staffel 9 (2021): Egon – Team Stefanie Kloß
- Staffel 10 (2022): Georgia – Team Michi & Smudo
- Staffel 11 (2023): Emma – Team Michi & Smudo
- Staffel 12 (2024): Jakob – Team Wincent Weiss
- Staffel 13 (2025): Neo – Team Wincent Weiss