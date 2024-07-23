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The White Princess

Burgund

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 3vom 23.07.2024
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The White Princess

Folge 3: Burgund

55 Min.Folge vom 23.07.2024Ab 6

Mit der Geburt ihres Sohnes, Prinz Arthur, lassen Lizzie und Henry ihre gegenseitige Abneigung ruhen und nähern sich an. Außerdem fiebert Lizzie ihrer bevorstehenden Krönung entgegen und bemüht sich darum, Henry zu überreden, ihre eingesperrte Mutter nicht ins Gefängnis zu stecken. Henrys Onkel Jasper versucht derweil, ein Bündnis mit Margaret von Burgundy zu schließen.

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