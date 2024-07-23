The White Princess
Folge 4: Der Thronbewerber
55 Min.Folge vom 23.07.2024Ab 12
Henry veranlasst, alle Prinzessinnen von York mit Tudor-Loyalisten zu verheiraten. Indes versammelt Margaret von Burgundy eine Armee rund um einen Bauernjungen, der angeblich Teddy Plantagenet, der wahre Erbe des Throns, sein soll.
Alle Staffeln im Überblick
The White Princess
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Mini-Serie
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: LionsGate International (UK) Limited