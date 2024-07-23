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The White Princess

Der Thronbewerber

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 4vom 23.07.2024
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The White Princess

Folge 4: Der Thronbewerber

55 Min.Folge vom 23.07.2024Ab 12

Henry veranlasst, alle Prinzessinnen von York mit Tudor-Loyalisten zu verheiraten. Indes versammelt Margaret von Burgundy eine Armee rund um einen Bauernjungen, der angeblich Teddy Plantagenet, der wahre Erbe des Throns, sein soll.

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