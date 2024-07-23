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The White Princess

Verräter

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 5vom 23.07.2024
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The White Princess

Folge 5: Verräter

55 Min.Folge vom 23.07.2024Ab 12

Nach Jahren der Ehe haben sich Lizzie und Henry lieben gelernt und weitere Kinder bekommen. Margaret von Burgundy versucht nach wie vor, den Tudors die Krone streitig zu machen und stellt ihnen Lizzies angeblichen Bruder Richard Plantagenet als wahren Thronerben vor. Das Königshaus ist bemüht, auch diesen Aufwiegelungsakt zu unterdrücken. Doch Lizzies Mutter gibt sich nicht geschlagen und versucht, die Bevölkerung gegen die Tudors aufzuhetzen.

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