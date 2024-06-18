Der Tag der EntscheidungJetzt ohne Werbung streamen
The White Queen
Folge 10: Der Tag der Entscheidung
64 Min.Folge vom 18.06.2024Ab 12
Kurz vor ihrem Tode schließt Anne Frieden mit Elizabeth, die nun aus ihrem Asyl wieder an den Hof zurückkehren darf. Lizzie und Richard gestehen sich gegenseitig ihre Liebe, doch die junge Frau ist bereits aus strategischen Gründen dem mürrischen Henry Tudor versprochen. Als Richard im Kampf stirbt, nimmt das Schicksal seinen Lauf ...
Alle Staffeln im Überblick
The White Queen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Historisches Drama
Produktion:GB, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: LionsGate International (UK) Limited