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The White Queen

Der Tag der Entscheidung

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 10vom 18.06.2024
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The White Queen

Folge 10: Der Tag der Entscheidung

64 Min.Folge vom 18.06.2024Ab 12

Kurz vor ihrem Tode schließt Anne Frieden mit Elizabeth, die nun aus ihrem Asyl wieder an den Hof zurückkehren darf. Lizzie und Richard gestehen sich gegenseitig ihre Liebe, doch die junge Frau ist bereits aus strategischen Gründen dem mürrischen Henry Tudor versprochen. Als Richard im Kampf stirbt, nimmt das Schicksal seinen Lauf ...

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