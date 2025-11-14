Lasst die Spiele beginnenJetzt kostenlos streamen
Those About to Die
Folge 10: Lasst die Spiele beginnen
56 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 16
Pompöse Spiele eröffnen das Amphitheater, doch hinter der Fassade tobt ein Kampf ums Überleben. Die Gladiatoren kämpfen für ihre Familien, während Jula, Kwame und Viggo in eine grausame Falle geraten. Titus und Domitian liefern sich derweil ein erbittertes Duell, das Rom für immer verändern könnte. Wer wird in diesem blutigen Spiel triumphieren?
Those About to Die
Genre:Action, Drama
Produktion:IT, 2024
16
Copyrights:© High-End Productions Germany GmbH