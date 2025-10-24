Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 3vom 24.10.2025
55 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 16

Während die Gladiatoren Kwame und Viggo ein Zweckbündnis schließen, stellen Tenax und Domitian ihre neue Goldene Factio mit einem spektakulären Wagenrennen vor. Königin Berenice versucht indes, Titus vor den verräterischen Plänen seines Bruders Domitian zu warnen. Vespasian hat entschieden, welchen seiner Söhne er als Erben einsetzt.

