ProSiebenStaffel 1Folge 7vom 07.11.2025
Folge 7: Totenbett

54 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 16

Während Cala sich um seine Wunden kümmert, offenbart Tenax ihr seine Vergangenheit. Scorpus reagiert eifersüchtig, als die Corsi-Brüder Andria und Fonsoa ein Rennen nach dem anderen für die Goldene Factio gewinnen.

