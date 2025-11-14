Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 9vom 14.11.2025
55 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 16

Die Menge tobt: Elia fordert im Circus Maximus Scorpus zu einem Duell auf Leben und Tod heraus, während Tenax eine öffentliche Hinrichtung für die Patrizier inszeniert. Cala findet Beweise für Domitians verräterische Pläne und hintergeht Tenax, um Jula zu retten. Berenice und Antonia versuchen fieberhaft, die Beweise rechtzeitig Titus zu präsentieren.

