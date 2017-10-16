Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 16.10.2017: Episode 24
44 Min.Folge vom 16.10.2017Ab 12
Dr. Jeff hat nur ein Ziel: Helfen, wo er kann! Und da seine neue Klinik doppelt so groß ist wie die alte, haben die Tiere jetzt viel Platz. Für den Arzt und seine Frau sieht die Sache anderes aus: Sie leben seit Monaten in einem Trailer ohne Wasseranschluss. Heute kommt Maria mit Hündin Foxy in die Sprechstunde. Foxy hat sich eine Wucherung am Hals aufgekratzt und blutet stark. Nach genauer Untersuchung stellt der Doc eine Honigzyste fest und muss dem Hund die Speicheldrüsen entfernen - ein sehr kniffliger Eingriff. Außerdem in dieser Folge: ein Hauskaninchen mit lästigen Mitbewohnern, ein Stubentiger mit Narkose-Panik und ein kranker Zwergesel.
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Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.