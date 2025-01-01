Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 1

ATVStaffel 2Folge 1
49 Min.Ab 12

Luis und Jaqueline sind in Italien auf der Suche nach dem perfekten Tinder-Match. Während sich Luis für eine heiße Italienerin mächtig ins Zeug legt, lässt sich Jaqueline von ihrem Date überraschen. Niklas und Dominik wollen derweil die Damenwelt in Amsterdam gehörig aufmischen. Doch nur einer von ihnen landet am Ende einen echten Volltreffer.

ATV
