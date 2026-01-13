Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Geheimnis der Burg

ServusTVStaffel 2Folge 9vom 13.01.2026
46 Min.Folge vom 13.01.2026

Themen: Hat die Hohensalzburg noch Geheimnisse? // Wie funktioniert das umweltfreundlichste Auto der Welt? // Wie sinnvoll sind autonome Fahrräder? // Was kann ein Turbo-Rollator? //Was macht Wien zur Hamsterhochburg? // Warum hat eine Zwergaffenart so große Augen? // Moderation: Dr. Gernot Grömer

