Folge 9: Das Geheimnis der Burg
46 Min.Folge vom 13.01.2026
Themen: Hat die Hohensalzburg noch Geheimnisse? // Wie funktioniert das umweltfreundlichste Auto der Welt? // Wie sinnvoll sind autonome Fahrräder? // Was kann ein Turbo-Rollator? //Was macht Wien zur Hamsterhochburg? // Warum hat eine Zwergaffenart so große Augen? // Moderation: Dr. Gernot Grömer
