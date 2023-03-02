Folge 2: Episode 2
53 Min.Folge vom 02.03.2023Ab 12
Der aufsehenerregende Fall rund um die verschwundene, elfjährige Lily bleibt weiterhin ungelöst. Während die Ermittler jeder noch so kleinen Spur nachgehen, findet Lilys Tante Sandrine bei ihrem gehandicapten Sohn ein Armband der Vermissten, das er nach eigenen Aussagen zufällig auf dem Boden gefunden haben soll. Doch anstatt diesen Hinweis mit der Polizei zu teilen, trifft Sandrine eine folgenschwere Entscheidung ...
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Altersfreigabe:
12